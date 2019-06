Seniorensportnamiddag schot in de roos Wannes Vansina

04 juni 2019

17u01 0 Mechelen Een 150-tal niet meer zo jonge Mechelaars nam vandaag in en rond sporthal Kouter in Leest deel aan de jaarlijkse seniorensportnamiddag.

Ze konden er onder meer badmintonnen, katapultschieten, volksdansen, wandelen en fietsen en dat gratis. Volgens het stadsbestuur was de sportieve namiddag een groot succes. “Ook in ons sportbeleid hebben we aandacht voor álle Mechelaars. Door in te zetten op seniorensport willen we ook deze doelgroep absoluut niet uit het oog verliezen. Bovendien willen we met dit soort initiatieven onze senioren aanzetten om in te stromen in het reguliere aanbod. Met ‘Sport Overdag’ hebben we immers al een seniorengym die heel wat deelnemers trekt”, zegt seniorenschepen Alexander Vandersmissen. Bewegen is niet alleen gezond, de stad wijst er ook op dat het zorgt voor sociale contacten en zo isolement tegengaat.