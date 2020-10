Schuldig aan aanranding, maar voorlopig niet gestraft Tim Van Der Zeypen

02 oktober 2020

10u00 0 Mechelen De Mechelse rechters hebben een dertigjarige man uit Haacht veroordeeld voor aanranding van de eerbaarheid. Hij kreeg voorlopig nog geen straf opgelegd, maar moet zich wel aan enkele voorwaarden houden.

Zijn slachtoffer was tot kort voor de feiten een goede vriendin. Na een feestje in Mechelen in 2019 betastte hij haar geslachtsdelen terwijl ze aan het slapen was in een bed. De man zou ook geprobeerd hebben om haar anaal te verkrachten. Alleen werd hij hiervoor niet vervolgd.

De man ontkende de feiten niet en verontschuldigde zich. “Dit had nooit mogen gebeuren”, klonk het op zitting. Het parket vorderde een celstraf van achttien maanden effectief. De man zelf vroeg enige mildheid en vertelde de rechter dat hij in begeleiding wil gaan.

Na beraad oordeelden de rechters dat de aanranding was bewezen. Hij kreeg een opschorting van twee jaar gekoppeld aan voorwaarden. Aan de vrouw moet hij een schadevergoeding van iets meer dan 3.000 euro betalen.