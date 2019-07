Schot gelost bij vechtpartij in centrum Mechelen, parket start onderzoek op Tim Van der Zeypen

23 juli 2019

13u52 48 Mechelen Het gerecht in Mechelen is een onderzoek opgestart voor een poging tot doodslag na een vechtpartij in de Lange Nieuwstraat. “Daarbij werd minstens een schot gelost”, bevestigt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. Volgens buurtbewoners raakte er ook een persoon gewond aan het hand, maar de politie trof niemand aan. Er werden nog geen arrestaties uitgevoerd.

De Lange Nieuwstraat in het centrum van Mechelen werd maandagavond opgeschrikt door enkele luide knallen. “Het waren duidelijk geweerschoten”, getuigt een geschrokken buurtbewoonster. “Toen ik ging kijken zag ik heel veel jongeren weglopen.” Kort daarvoor waren er naar schatting zo’n dertigtal jongeren samengetroept op een afgesloten parking. “Ik voelde meteen dat er iets ging gebeuren”, klinkt het bij een andere buurtbewoner. “Ze kwamen langs alle kanten aangewandeld. Je voelde een gespannen sfeer. Niet veel later hoorde ik lawaai. Ze waren duidelijk aan het discussiëren over hoe ze ‘iets’ gingen oplossen.”

Twee personen stapten uit een wagen. Ze hadden elke

een wapen getrokken. Niet veel later hoorde ik twee knallen

en zag ik iedereen wegvluchten. Nog voor de politie er was,

was iedereen al verdwenen Een buurtbewoner

Na een tijdje leek die discussie uit te doven maar toch kwamen er steeds meer jongeren aangewandeld. Op dat moment liep de discussie opnieuw uit de hand en was er volgens de buren wat geduw en trekwerk. Toen er een voertuig kwam aangereden, escaleerde de discussie volledig. “Twee inzittenden stapten uit en hadden elk een wapen getrokken”, getuigt een buurtbewoner. “Niet veel later hoorde ik twee knallen en zag ik iedereen wegvluchten. Sommigen met de wagen, anderen te voet. Nog voor de politie er was, was iedereen al verdwenen.”

Gewond?

Bij hun aankomst trof de politie niemand meer aan. Volgens de buurtbewoners liep een van de jongeren ook verwondingen op aan het hand. Of dit afkomstig is van een schotwond, is nog niet duidelijk. De politie deed nazicht maar trof nergens in de buurt een gewonde persoon aan. Op de parking werd er intussen een perimeter ingesteld en ook de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket werd ingelicht. “Er is een onderzoek opgestart naar een poging tot doodslag”, zegt woordvoerster Lieselotte Claessens. “Het labo van de politie, net zoals een wapendeskundige, is ter plaatse gestuurd.” Het onderzoek ter plaatse duurde tot maandagavond laar. “De brandweer is zelfs moeten komen om voor licht te zorgen”, klinkt het nog.

Geen arrestaties

Wat er zich exact heef afgespeeld, is nog niet duidelijk. Het onderzoek is momenteel nog volop bezig. Camerabeelden worden momenteel geanalyseerd. Dat er minstens een keer werd geschoten, werd intussen al wel bevestigd door het parket. “Tijdens de vaststellingen is er een kogelhuls aangetroffen”, aldus parketwoordvoerster Claessens. Voorlopig werden er nog geen arrestaties uitgevoerd. Ook over een mogelijk motief is er nog niets bekend. Enkele buren spreken over een uit de hand gelopen ruzie tussen twee jongeren die er hun vrienden en familie zouden hebben bijgehaald.

“Soms overlast”

In de buurt werd maandagavond en ook vandaag nog geschrokken gereageerd op het incident. Vele buurtbewoners spreken van een rustige straat. “Soms is er hier en daar wel wat overlast”, zegt een buurtbewoonster nog. “Gaande van lawaai tot sluikstorten. Vroeger werd er hier wel een keertje gedeald maar na toezicht van de politie is dat al wel grotendeels gestopt.”