Schoolstraat aan basisschool Lyceum: “Het is hier echt niet veilig” Wannes Vansina

16 januari 2020

16u51 0 Mechelen De Kleine Nieuwedijkstraat in Mechelen wordt deels een schoolstraat ter hoogte van basisschool Lyceum op vraag van de directie en ouders. “Bij momenten is het hier echt niet veilig”, zegt de directeur.

De stad zet deze bestuursperiode erg in op het organiseren van schoolstraten: straten die bij het begin en einde van de school worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. “Maar de vraag moet komen vanuit de scholen”, zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke.

De schoolstraat in de Kleine Nieuwedijkstraat wordt als proefproject ingevoerd na de krokusvakantie en getest tot de zomervakantie. “Tijdens de zomer wordt het project geëvalueerd”, aldus de schepen.

Directeur Wendy Heremans hoopt dat de maatregel de straat veiliger zal maken. “Het is een vrij smalle straat waarin ook geparkeerd wordt. De school ligt er middenin. Het is bij het begin en eind van de schooltijd niet zo veilig aan onze poort.”

Iets verderop komt een kiss- en ridezone. “We zijn blij dat KV Mechelen ook begaan is met de veiligheid van onze kinderen en ruimte ter beschikking stelt. Ouders kunnen er hun kind afzetten en keren. We zullen in het begin iemand voorzien om de kinderen naar de poort te begeleiden.”

De school wil overleg plegen met de buurt. “Op 30 januari organiseren we een eerste infovergadering”, aldus de directeur. Aan de schoolstraat worden twee projecten gekoppeld. Er komt een luchtkwaliteitsmeter van het VITO. Met telramen zal de school verkeer tellen.