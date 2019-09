School opgeschrikt door inbraak en klopjacht op verdachten Tim Van der Zeypen

11 september 2019

08u30 0 Mechelen De scholieren van Busleyden Atheneum - Campus Caputsteen hebben er een tumultueuze ochtend opzitten. Zij werden vanochtend opgeschrikt door een heuse klopjacht voor hun schoolpoort.

De middelbare school langs de Caputsteenstraat werd vanochtend opgeschrikt door een inbraak. “Buurtbewoners merkten omstreeks 7.00 uur enkele verdachte personen op en verwittigden onze diensten”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Bij aankomst van de politiepatrouilles sloegen de daders op de vlucht. Hierop volgde er een grote zoekactie in de buurt. “We kregen hierbij de steun van de helikopter van de Federale Politie”, gaat Van de Sande verder. “Omstreeks 8.00 uur werd de interventie met succes afgerond.” De politie kon twee verdachten in de buurt arresteren. Zij werden meegenomen naar het politiekantoor. Of er een buit werd gemaakt, is nog niet bekend. Het onderzoek wordt intussen voortgezet.

