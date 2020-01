School in Zicht opnieuw van start: “Kies voor school in de buurt” Wannes Vansina

21 januari 2020

17u10 0 Mechelen Vandaag dinsdagavond vindt in De Loods op het Douaneplein in Mechelen een infoavond plaats van ‘School in zicht’, een project dat al enkele jaren tracht om van scholen een afspiegeling van hun buurt te maken.

Deelnemende scholen stellen zich voor aan ouders. “Met het project ‘School in zicht’ willen we ouders aanmoedigen om voor hun peuter een school in de buurt te kiezen. Zo maken we van onze basisscholen opnieuw buurtscholen. Door ouders goed te informeren over de kwaliteiten van elke school vermijden we ook dat er enerzijds scholen met uitsluitend kansrijke kinderen en anderzijds concentratiescholen ontstaan”, legt onderwijsschepen Marina De Bie uit. Meer info hier.