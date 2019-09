Scholieren van kleuter- en basisschool Ursulinen Mechelen even geëvacueerd door gasgeur TVDZM

03 september 2019

De leerlingen van de kleuter- en basisschool Ursulinen Mechelen in de Groenstraat zijn dinsdagochtend een tijdje geëvacueerd na een gasgeur in hun school. De gasgeur werd waargenomen omstreeks 10.45 uur. De school nam het het zekere voor het onzekere en evacueerde de kleuters en scholieren van de basisschool naar de in buurt gelegen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk. Hulpdiensten kwamen intussen ter plaatse. Terwijl de politie de straat afsloot voor het verkeer, voerde de brandweer metingen uit. “Zij namen uiteindelijk geen gas waar”, bevestigt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hierop werd beslist om de school opnieuw vrijgegeven.” Na een half uurtje mochten de scholieren dus opnieuw naar hun school. De evacuatie zelf verliep vlot en zonder paniek of incidenten. De oorzaak van de plotse gasgeur zal nu verder worden onderzocht.