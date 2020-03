Scholengroep zoekt personeel voor eigen schoonmaakservice Wannes Vansina

17u41 5 Mechelen GO! Scholengroep 5 beschikt sinds vorig jaar over een eigen in-huis-schoonmaakservice. Om poetspersoneel te vinden, organiseert het op 20 mei een jobdag.

“Vroeger regelde elke school zelf zijn poetspersoneel”, legt Walter Geubels, verantwoordelijke voor het poetsteam van de GO!-scholengroep van de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg uit. “We laten het poetsen niet langer versnipperd aan de scholen over, omdat het op scholen echt schoon moet zijn.”

“Het is immers een omgeving waar elke dag veel leerlingen samen in lokalen zitten of waar vooral kleine kinderen om de haverklap een verkoudheid hebben. We vragen ons schoonmaakpersoneel om extra veel aandacht te schenken aan deurklinken, kranen, lichtschakelaars en andere zaken die door verschillende leerlingen worden aangeraakt.”

Bijkomend voordeel is dat de scholen worden ontlast en materiaal samen kan worden aangekocht. Een externe schoonmaakfirma zag Scholengroep 5 niet zitten. “Wie poetst in een school, maakt deel uit van die school. Die emotionele band willen we behouden.”

De jobdag vindt plaats op woensdag 20 mei om 14 uur plaats in het Busleyden Atheneum in de Caputsteenstraat in Mechelen. Meer info verkrijgbaar via sylvia.pauwels@sgr5.be.