Scholen krijgen mobiele fit-o-meter Wannes Vansina

03 juni 2019

17u12 0 Mechelen Het Fonds voor Voeding en Welzijn heeft 5.000 euro toegekend aan ‘Fit&Proef-‘O’(p)-school’, een Mechels project dat evenwichtig eten en veel bewegen bij kinderen en jongeren wil stimuleren.

Als het van de stad afhangt, dan kan in de toekomst elke basisschool een beroep doen op een mobiele fit-o-meter binnen een project rond gezonde voeding en beweging. De primeur is voor de basisschool van het Scheppersinstituut, waar in september het proefproject Fit&Proef-‘O’(p)-school start. 150 leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar zullen een heel schooljaar lang werken rond beweging en gezonde voeding. Het is een totaalproject waarbij leerlingen, leerkrachten en ouders samen werken aan een gezonde levensstijl. “De 5.000 euro steun zal onder meer dienen voor de ontwikkeling van de fit-o-meter, de aankoop van sport- en spelmateriaal en het drukken van dagboeken. Als het initiatief aanslaat, breiden we het uit naar andere lagere scholen”, zegt schepen Abdrahman Labsir.