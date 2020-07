Scheur in draagstructuur Colomabrug: oversteken voor alle verkeer onmogelijk Wannes Vansina

01 juli 2020

18u17 8 Mechelen De Colomabrug in Mechelen is tot nader order gesloten voor alle verkeer. Bij een visuele inspectie werd een beschadiging vastgesteld aan de draagstructuur.

De brug staat momenteel open, niemand die er nog over kan. “Bij een inspectie vandaag werd een belangrijke scheur vastgesteld aan een van de twee hoofdliggers van de brug. Het is niet duidelijk wat deze veroorzaakt heeft. Om geen enkel veiligheidsrisico te nemen, werd beslist om de brug preventief utien gebruik te stellen tot er meer duidelijkheid is”, legt Carolien Peelaerts, woordvoerder van de Vlaamse Waterweg, uit.

Er zal nu bijkomend onderzoek gebeuren om te achterhalen wat de omvang van het probleem is en wat de oorzaak is. “Dan pas zullen we kunnen inschatten welke herstellingen nodig zijn.”

De afsluiting heeft belangrijke gevolgen voor het autoverkeer, dat een flink eind moet omrijden via onder meer de Postzegelaan. Voor fietsers en voetgangers is het mogelijk nog vervelender. Zij moeten oversteken via de Postzegelbrug en de trappen aan de Geerdegemvaart, of via de Plaisancebruggen. Voor de scheepvaart is er geen probleem.