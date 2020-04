Scheppersinstituut zamelt in voor voedselbedeling: “Elk blikje helpt” Wannes Vansina

06 april 2020

17u14 0 Mechelen Het Scheppersinstituut in Mechelen hield vandaag voor de derde maandag op rij een voedselinzameling. Morgen verhuist de opbrengst naar Foodsavers, waar ze er voedselpakketten mee vullen.

Het idee ontstond toen de school aan de Melaan een paar weken geleden met voedseloverschotten zat van de keuken. Via smartschool volgde een oproep aan de leerlingen en leerkrachten om ook een steentje bij te dragen.

“De inzameling past perfect binnen de visie van onze school en deze van de stichter, die begonnen is met mensen te helpen. Tot nu toe is het een succes”, zegt adjunct-directeur Hamid Riffi.

“Elk blikje helpt, bij wijze van spreken. We hebben al enorm veel kunnen schenken, ook dankzij een aantal sponsors. Het meest aangename vind ik leerlingen die met iets afkomen dat ze met hun eigen zakgeld zijn gaan kopen.”

Kast

Ook vandaag was het een komen en gaan van gulle schenkers. Kleuterjuf Annelies Sel bracht onder meer rijstwafels. “Ik geef elke week en had deze nog staan. Ik sta hier helemaal achter. We zijn een school met een hart in de stad”, declareert ze lachend.

Yvan Feytongs bracht met zijn fiets een grote doos met onder meer groenteconserven, spaghetti, zakdoekjes en zeep. “Vorige week bracht ik een doos naar Foodsavers, nu doneer ik hier. Ik ga dat blijven doen.”

Cecile Van den Put en haar twee kinderen hadden dan weer verse Chinese kool en spinazie bij. “De kindjes zitten hier niet op school, maar ik had over de actie gelezen op Facebook en dacht mijn steentje bij te dragen.”

Paaseieren

Mieke Van Borm van Samana Sint-Lambertus Muizen bracht dan weer een heleboel paaseitjes. “Normaalgezien zouden we deze verdelen onder onze 150 chronisch zieken, mantelzorgers en (hoog)bejaarden, maar dat kan nu niet”, verklaart ze.

Ook de komende maandagen zal Scheppers de actie herhalen, ook op paasmaandag. Hulpgoederen kunnen worden binnengebracht aan de schoolpoort tussen 15 en 18 uur.

Afstandslessen

Knap dat de school het doet, want corona maakt dat de leerkrachten ook wel wat anders aan hun hoofd hebben. Opvang voorzien, of afstandslessen voorbereiden voor na de paasvakantie bijvoorbeeld.

“Voor veel leerkrachten is het nu geen vakantie. Ik ben aangenaam verrast door hun enorme enthousiasme. Hopelijk zal snel duidelijk zijn wanneer de scholen weer open kunnen”, aldus nog Riffi.