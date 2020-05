Scheppersinstituut wint Fit-o-meter Challenge van Buurtsport Wannes Vansina

12 mei 2020

17u23 0 Mechelen De basisschool van het Scheppersinstituut heeft de eerste editie van de ‘Fit-o-meter Challenge’ van Buurtsport Mechelen gewonnen.

Buurtsport postte van 6 april tot 6 mei wekelijks verschillende bewegingstips om jong en oud ook in coronatijden te motiveren om te bewegen. Omgekeerd was het mogelijk om leuke filmpjes met de tofste bewegingsoefeningen te bezorgen aan het Buurtsportteam.

Uit de filmpjes werd een winnaar gekozen. “We willen onze deelnemers bedanken voor hun enthousiaste deelname en hen alvast de boodschap meegeven om ook na de challenge zichzelf verder te blijven uitdagen!”, aldus de stagiairs Ikram, Lene, Jellica en Soufiane van Buurtsport.

Winnaar werd de basisschool van het Scheppersinstituut. Dinsdag overhandigde sportschepen Abdrahman Labsir een sportief prijzenpakket.

“Het is goed dat Buurtsport zijn stagiairs is blijven empoweren om tijdens de coronatijden creatief aan de slag te gaan met de opgelegde beperkingen en daaruit de opportuniteiten te zoeken. Dat is hen zeker gelukt als ik de vele leuke filmpjes zie die werden doorgestuurd”, aldus de sportschepen.