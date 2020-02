Schepen zet meer dan diamanten echtpaar in de bloemetjes. “Echte liefde!” Wannes Vansina

27 februari 2020

Schepen van burgerzaken Vicky Vanmarcke heeft donderdag een thuisbezoek gebracht bij het diamanten huwelijkspaar El Jaouhari-Zaali in Muizen. Officieel zijn Abdrahman (81) en Khadija (78) immers zestig jaar getrouwd, in de praktijk zelfs nog enkele jaren langer. De politica overhandigde hen een brief van de koning, een medaille van de stad en een boeket bloemen.

Huwen deed het echtpaar in Douar Mazouz, een dorpje in het Atlasgebergte. Ze kregen twaalf kinderen, waarvan er vijf in Marokko overleden. Hij werkte in ons land als arbeider in diverse bedrijven, onder meer om zijn kinderen toe te laten om te studeren. “Het was altijd werken, werken, werken. Tijd voor hobby’s was er niet”, zegt jongste dochter Jamila.

Abdrahman is al vele jaren ziek, zijn vrouw wijkt geen ogenblik van zijn zijde. “Echte liefde”, stelde Vanmarcke vast.