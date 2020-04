Schepen promoot lokaal shoppen: “We moeten nu Mechelse zaken steunen” Wannes Vansina

27 april 2020

18u25 10 Mechelen Mechels schepen Greet Geypen krijgt lof én kritiek voor een opvallende actie afgelopen weekend. Op haar Facebookpagina deed ze een oproep om de kleine handelszaken in de stad te steunen en als voorbeeld toonde ze zichzelf in enkele bloesjes van duurzame kinder- en damesboetiek Pure.

“We moeten nu onze kleine, authentieke, Mechelse handelszaken steunen! Morgen is het misschien te laat”, luidde Geypen haar boodschap. Een mooie geste, vinden velen. Anderen beschuldigen de politica van vriendjespolitiek. “Terwijl An (Walraevens, de uitbaatster van Pure, nvdr.) niet eens een vriendin is”, zet de schepen de puntjes op de i. “Zaterdag was ik aan het helpen bij de bedeling van de partyboxen van de Mechelse horeca en kwam ik haar toevallig tegen terwijl ze eveneens met pakjes aan het rondrijden was. Ze zat er volledig door.” Het verhaal van de emotionele onderneemster inspireerde haar tot de actie en de bijhorende foto’s. “Mijn oproep was pars pro toto bedoeld. Ik wilde de aandacht erop vestigen dat de kleine zaken die onze stad zo tof maken het moeilijk hebben om te overleven. Vandaar mijn oproep: koop iets bij hen!”

Normaal topmaanden

Over het bericht had de schepen echter niet overlegd met An Walraevens. De zaakvoerster was eerst niet erg opgezet met de post. “Nu weet iedereen dat ik het moeilijk heb’, bedacht ik.” Intussen is ze ook tevreden dat een schepen de alarmbel luidde. “Het water staat niet alleen bij mij aan de lippen. Veel mensen lijken te denken: die handelaars krijgen hun premie, gaan vanaf 11 mei gewoon weer open en daarmee is de kous af. Terwijl op dat ogenblik onze problemen nog niet opgelost zullen zijn. Dit hadden topmaanden geweest moeten zijn. Met mijn inderhaast geopende webshop maak ik maximum 10 procent goed. De vraag is of ik de rest van de collectie nog aan de volle prijs ga kunnen verkopen.”

Groter pand

Ze spreekt voor zichzelf, maar tegelijk voor alle handelaars. “Alle detailhandelaars en kleine zelfstandigen zitten in hetzelfde schuitje en worden geconfronteerd met variërende omstandigheden en uitdagingen, maar allemaal delen we de angst voor wat komen gaat.” Zelf wilde ze eind juli haar vestiging in de IJzerenleen na achttien jaar inruilen voor een groter pand in de Hoogstraat, dat ze momenteel volop aan het verbouwen is. Een deel van de kost wilde ze goedmaken met de verhuur van haar huidig pand. Dat is moeilijk nu.

Daarnaast wordt ze geconfronteerd met leveranciers die niet kunnen leveren en kafkaiaanse toestanden. De papieren voor de aangekondigde steunmaatregelen moest ze vier keer invullen en een bank doet moeilijk voor een overbruggingskrediet.

Korting

An sluit zich dus graag aan bij de oproep van de schepen. “Shop lokaal en steun de handelaars die onze stad uniek maken. Sowieso zullen er jaren nodig zijn om dit recht te zetten, maar met de nodige hulp moet dit lukken.” Ze hoopt ook dat klanten niet alleen lokaal geen kopen. “Ik zit in een sector waar mensen gewoon zijn met korting te kopen, maar eigenlijk is dat niet normaal. Een kledingstuk legt een hele weg af eer het in de winkel hangt en is zijn geld waard”, besluit Walraevens. Hoe je de Mechelse ondernemers kan steunen, lees je op hamstereninmechelen.be.