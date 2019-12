Schepen overnacht in binnentuin Hof van Busleyden: “Statement voor participatie” Wannes Vansina

12 december 2019

19u36 0 Mechelen Mechels schepen Patrick Princen gaat drie bitterkoude nachten tegemoet. Hij slaat zijn tent op in de binnentuin van museum Hof van Busleyden.

De schepen van Participatie wil een statement maken. Aanleiding is ‘The Neverending Park’, een expo met tachtig voorstellen van Mechelaars voor een project van 20.000m² stadsgrond van ARSENAAL/LAZARUS.

“Een uniek project vanuit het oogpunt participatie. Ik wil weten hoe de mensen reageren. Een schepen van Participatie zijn hersenen en intellect moeten in zijn oren zitten.”

Princen wil gesprekken hebben met passanten en gasten. “Volgende week wil ik met de medewerkers van de uitvoeringsdiensten komen kijken om te zien wat realiseerbaar is.”

Aanvankelijk was het overigens de bedoeling om in het Neverending Park in het museum te overnachten. “Maar dat kon niet omwille van veiligheidsredenen, wat ik volledig begrijp. Dus overnacht ik buiten.”

Overnachten bij bijna-vriestemperaturen is de schepen niet vreemd. “Maar dat is intussen toch vijf jaar geleden. Ik hoop dat het goed komt”, lacht hij.