Schepen geeft naam aan pingpongtornooi: “Niet alleen oprichter, maar ook rolmodel” Wannes Vansina

27 februari 2020

18u11 2 Mechelen Donderdag werd in sporthal Arena in Walem de allereerste ‘Wisselbeker Abdrahman Labsir’ uitgereikt. De naamgever, nu schepen van de stad, riep de pingpongwedstrijd van Buurtsport Mechelen negentien jaar geleden in het leven.

Zeker honderd jongens en meisjes uit verschillende wijken en organisaties deden de afgelopen dagen mee aan een tafeltennistornooi. “Pingpong is een zeer laagdrempelige sport die zich ideaal leent tot gezondheid en opvoeding en het brengt mensen op een positieve, constructieve en creatieve manier in contact met elkaar”, zegt Mohamed Meftah, coördinator Buurtsport.

Meftah richtte het tornooi in 2000 op, samen met huidig schepen Abdrahman Labsir. “Na zoveel jaren blijft het nog steeds een mooie gelegenheid om ontmoetingen tussen buurtjongeren en senioren van het dienstencentrum tot stand brengen. Jong en oud geven zelf aan dat het een succesformule is. De jongeren leren veel bij en de ouderen houden er altijd mooie ervaringen en contacten aan over. Dat je met een sport zoveel kan bereiken is mooi om te zien”, aldus Abdrahman Labsir.

De vijftig beste jongeren namen het donderdag tegen elkaar op in de finale. De winnaar kreeg, uit de handen van de schepen, de ‘wisselbeker Abdrahman Labsir’. “Die naam is niet toevallig gekozen. Naast het feit dat hij de oprichter is, is hij ondertussen ook een rolmodel voor onze jongeren. Met zijn schepenambt inspireert hij de Mechelse jeugd en biedt hij perspectieven ”, aldus Meftah.

Labsir vindt het een hele eer. “Maar het is een nog grotere eer om te zien dat mijn werk op zo’n mooie manier wordt verder gezet.