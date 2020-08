Scheidingsmuur valt om in Arenal: “Gelukkig vielen er geen gewonden” Tim Van Der Zeypen

16 augustus 2020

21u45 0 Mechelen In Arenal in Mechelen is zondagmiddag een scheidingsmuur ingestort. De brokstukken belandden op een padelveld, maar gewonden vielen er gelukkig niet. Experts zullen nu de oorzaak van het incident moeten achterhalen.

De muur stortte kort na 17 uur in. De wand scheidt de Padelvelden met het eigendom van een andere eigenaar in de loods van de voormalige Huygebaert site in Mechelen-Zuid. De brokstukken kwamen wel terecht op een van de Ppdelvelden. De schade is aanzienlijk.

“Eén veld is niet meer speelbaar. De overige vijf velden wel”, verduidelijkt eigenaar Tom De Sutter. “We zullen de reservaties waar mogelijk verplaatsen en zullen contact opnemen met de mensen in kwestie.” De padelclub kan dus gewoon geopend blijven.

Experts

Maandag zal de club de schade opruimen en de situatie bespreken met de eigenaar van het gebouw. Wat er dus exact is misgelopen, is nog niet duidelijk. “Dat is het werk voor experts”, zegt De Sutter nog. Vermoedelijk ligt een felle rukwind aan de basis.

Bij de padelclub reageren ze zelf ook erg geschrokken. “Maar het belangrijkste is dat er niemand gewond is geraakt”, besluit De Sutter. “We blijven echter niet bij de pakken zitten.”