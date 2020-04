Schakelzorgcentrum heeft slapend statuut: “Zet het in om woonzorgcentra te helpen” Wannes Vansina

27 april 2020

23u19 0

“Kan het schakelzorgcentrum in de voormalige ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest niet gebruikt worden om besmette bewoners van woonzorgcentra in op te nemen? Het heeft toch een slapend statuut en wordt voorlopig niet gebruikt.” Dat voorstel deed gemeenteraadslid Freya Perdaens (N-VA) maandag aan de Mechelse gemeenteraad. Burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-M+) zegt de vraag of er noden zijn al te hebben gesteld aan de bovenlokale overheid en een aantal woonzorgcentra in de regio. Het schakelzorgcentrum met vijftig kamers werd begin deze maand ingericht op vraag van de gouverneur. Het moest dienen voor het geval de ziekenhuizen de toestroom van coronapatiënten niet zou aankunnen.