Sandwisjbar bakt pannenkoeken voor zieke Febe: “Met heel ons hart!” Wannes Vansina

21 april 2020

10u52 17 Mechelen Sandwisjbar aan ’t Stadhuis in Mechelen is deze week met een pannenkoekenverkoop gestart ten voordele van ‘Hartje voor Febe’.

Hartje voor Febe zamelt geld in voor ‘prinses Febe’, een 7-jarig Maneblussertje dat leidt aan een ongeneeslijke hersentumor. “De mama is een vriendin, mijn dochtertje is even oud. Ze turnden en vierden verjaardagen samen. We doen dit met heel ons hart”, vertelt Nikita Govaerts (30).

Ze baat de Sandwishbar bijna negen jaar uit samen met haar mama Hilde (54). Moeder en dochter hebben de handen vol met beslag maken en bakken. “Gisteren verkochten we 200 pannenkoeken, vandaag waren 145 besteld.”

Ze hebben daar ook de tijd voor nu ze ten gevolge van corona veel minder broodjes verkopen. Daardoor sluiten ze ook vroeger. “We bakken pannenkoeken tot en met 30 april, bij succes verlengen we de actie met een week.”

De pannenkoeken zijn enkel verkrijgbaar van maandag tot en met vrijdag en op bestelling per sms via het nummer 0471/54.25.46. Vijf pannenkoeken kosten 5 euro, tien stuks 9 euro. Tussen 10 en 14 uur kan je ophalen in de Sandwisjbar, tussen 16 en 18 uur in de Abeelstraat 8. Gevraagd wordt het juiste bedrag in een envelop mee te brengen.