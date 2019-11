Samson & Gert nemen ‘Het allerlaatste liedje’ op in Stadsschouwburg Wannes Vansina

13 november 2019

17u39 1 Mechelen Bekend bezoek in de Stadsschouwburg in Mechelen woensdag. Gert Verhulst, Dirk Bosschaert, Walter Baele, Walter De Donder, Walter Van de Velde en Koen Crucke namen er de allerlaatste clip op van Samson & Gert.

Samson en Gert begonnen destijds als omroepersduo op de VRT, toen nog BRT. Met ‘Het allerlaatste liedje’ wordt na dertig jaar afscheid genomen van Gert. De clip zit dan ook boordevol nostalgische beelden én nieuwe opnames gemaakt in de Stadsschouwburg.

“We hadden een mooi theater nodig en zo zijn we hier belandt”, klinkt het. Het publiek bestond uit ruim 400 kinderen. “We hadden meer dan 3.000 inschrijvingen. We hebben veel mensen moeten teleurstellen.”

De videoclip zal te zien vanaf 29 december. Ook voor burgemeester Walter De Donder was de opname van de laatste clip een bijzonder moment. “Ik deed in 1990 mijn intrede en nam in 1991 mijn eerste clip op: Er zit meer in een liedje dan je denkt. Hoeveel zouden we er sindsdien niet gemaakt hebben?”

“Ik ging destijds een gastrol doen, maar de reeks heeft mijn leven bepaald. We dachten altijd dat het succes niet zou blijven duren, maar kijk. Ik ben heel dankbaar honderdduizenden kinderen te hebben mogen blij maken.”

De clip is niet het definitieve einde van Samson & Gert. Op 21 december start een afscheidsshow in het pop-up theater van Studio 100 in Puurs. “Waarschijnlijk doen we de allerlaatste van die shows eind mei. Tenzij er echt heel veel tickets verkocht worden, dan kan het zijn dat we nog langer doorgaan. Wij zullen spelen zolang er mensen komen kijken”, aldus Gert Verhulst.

Wie het nieuwe baasje wordt van Samson, is nog niet bekend.