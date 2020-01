Samenwerking levert kunstenorganisaties 265.000 euro op Wannes Vansina

13 januari 2020

11u04 0 Mechelen Mechelen sloot eind april een overeenkomst met de vzw Perpodium om de Mechelse kunstenorganisaties te ondersteunen bij de indiening van hun Tax Shelter-dossiers voor podiumproducties. Het levert hen samen 265.000 euro op.

Via de constructie, ingevoerd door de Vlaamse overheid in 2017, kunnen kunstenorganisaties geld ophalen bij bedrijven, die daardoor genieten van fiscale voordelen. Er komt veel administratieve last bij kijken om voordeel te halen uit deze Tax Shelter, waardoor voor veel kunstenorganisaties de drempel te hoog was. Daarom ondersteunde Mechelen, naar eigen zegen als eerste kunststad, haar lokale kunstenpartners.

“Dankzij de goede samenwerking realiseerden we op korte termijn een zeer hoog rendement. Er zijn in 2019 zeven Tax Shelter-dossiers afgesloten, die samen 265.000 euro opleverden”, vertelt schepen van Cultuur Björn Siffer. Concreet gaat het om de financiering voor drie podiumproducties van theatergezelschap ARSENAAL/LAZARUS, een muziektheaterstuk van Zefiro Torna en LAIKA, twee concerten van Casco Phil en een oratorium van het Mechels Kamerorkest.