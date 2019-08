Salvator neemt afscheid van Ozlo, de meest belezen kat van Vlaanderen Wannes Vansina

19 augustus 2019

12u07 0 Mechelen Salvator in Mechelen heeft afscheid genomen van Ozlo, de meest belezen kat van Vlaanderen. De rosse kater was veertien jaar de lieveling van de bezoekers van de boekhandel in de Befferstraat.

Ozlo overleed afgelopen weekend. Via Facebook nam hij afscheid van de klanten. “Weet, lieve mensen, ik heb mijn hele kattenleven genoten! Van elke aai, van elk woordje, van elk boek, van elke klant, van elke knuffel, van heel Salvator! Dank jullie wel allemaal, dankzij jullie had ik een waanzinnig boeiend leven.”

Het overlijden van het dier lokt een massa reacties uit, zowel online als in de winkel zelf. Baasje Karla De Ceulener staat er versteld van, en tegelijk ook niet. “Ozlo was onderdeel van ons team. Kwam er iemand binnen, dan liep hij er naartoe in de hoop aandacht te krijgen. Gans Mechelen was begaan met dat beestje.”

Kwam iemand signeren, of het nu Luc Deflo, Bart Van Loo of Sterre Carron was, dan ging Ozlo op de schoot. “Iedereen vond hem fantastisch. Voor de kinderen was hij een levende knuffel.” Kattenkwaad stak het brave dier haast nooit uit. “Speelde mee dat hij al wat ouder was toen hij bij ons kwam. Af en toe een beetje krabben, maar dat was het.”

Ozlo groeide uit tot de mascotte van de winkel en schopte het zelf tot in de nieuwsbrief. “Hij heeft ons zelf op het idee gebracht. Een kat laat zich niet dwingen.”