Salons Van Dijck tot mei gesloten wegens interieurrenovatie Wannes Vansina

27 december 2019

14u26 0 Mechelen Er wordt dezer dagen overal gefeest, maar niet bij de bekende Salons Van Dijck in Mechelen. De bekende feestsalons zijn sinds vorige week gesloten wegens renovatie.

Volgens de eigenaar wordt het interieur van de zestiende-eeuwse feestsalons in het geklasseerde ‘Hotel Mockenborgh’ zeer grondig gerenoveerd. “Keukenatelier en bars krijgen een nieuwe plek. Alle technieken en sanitair worden vervangen. Plaaster en schrijnwerk krijgen een grondige renovatie”, meldt Huis Van Dijck.

“We veranderen niet van stijl, maar we zetten het klassieke stijlvolle karakter van onze gebouwen extra in de nieuwe verf. We maken het geheel 100% future party proof. Vorm en karakter blijven uiteraard ongewijzigd gezien de historische waarde van onze gebouwen.”

De opening is gepland in mei volgend jaar.