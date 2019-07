Ryan Joostens scoort hoofdrol in musical ‘November ‘89': "Als kind was ik héél verlegen, nu droom ik van het Sportpaleis" Redactie

08 juli 2019

"Mijn allergrootste droom is ooit in het Sportpaleis staan." Acteur en zanger Ryan Joostens uit Mechelen is ambitieus. Mag ook wel, want ondanks zijn nog maar 18 lentes heeft hij al een rijkgevuld palmares. Op 7-jarige leeftijd speelde hij zijn eerste musical, een aantal jaren later gooide hij hoge ogen in 'Wie wordt Junior 2013?'. Ryan speelde een rol in de Ketnet-successerie '4eVeR' en was al te zien in tal van musicals. Tussendoor won hij ook nog het Dr. De Gruyter-juweel. Dit najaar is hij een van de hoofdrolspelers in 'November 89'.

Best mogelijk dat de naam Ryan Joostens bij u niet meteen een belletje doet rinkelen, maar dat doet hij zeker wel bij de jeugd. Dat blijkt al meteen bij ons interview. "Dat is die van 4eVeR", klinkt het bij een groepje meisjes. Ze willen met hem op de foto. "Dat overkomt me wel vaker", lacht hij na afloop. "Meestal op evenementen waar veel jeugd aanwezig is, maar op school soms ook. Tof." We hadden afgesproken in eetcafé Chalex op de Grote Markt. Niet toevallig een van de locaties van 4eVeR, een reeks over vier Mechelse vrienden.

Dat moet gemakkelijk zijn, meespelen in een reeks in eigen stad.

"Het was super. Andere acteurs moesten van pakweg Herentals of Oostende komen, ik moest vijf minuten fietsen om op de set te geraken. Ik ben heel blij dat ik dit mocht doen. Ik ben hier geboren en getogen en heel fier op mijn stad. Als ik zie hoe in Mechelen alles in positieve zin evolueert... Vandaar dat ik hier volgend jaar blijf om te studeren."

Dat worden dan geen acteer- of musicalstudies.

"Ik wil aan Thomas More een bachelor behalen waar ik ook buiten de sector iets mee ben. Als acteur heb je nooit werkzekerheid. Ik twijfel nog tussen 'Media Entertainment Business' en 'Business en Management'. Maar ik blijf zeker zingen en acteren."

Was 4eVeR een zijsprong? We kennen je vooral als musicalartiest.

"4eVeR was echt leuk, maar musical doe ik nog liever omdat het een combinatie is van acteren én muziek."

Je speelde je eerste musical, 'Sabena', toen je amper 7 jaar oud was. Hoe beland je op die leeftijd in zo'n productie?

"Ik kom uit een heel muzikale familie. Mijn mama en zus zingen al hun ganse leven in het Onze-Lieve-Vrouwekoor in Mechelen, mijn oma en tante zingen ook. Zelf heb ik ook in tal van koren gezongen. Als 6-jarige in het kinderkoor, uiteindelijk in het koor van Studio 100. Mijn eerste auditie was ook onder impuls van oma. Ik heb veel te danken aan musical. Als kind was ik heel verlegen. Musical heeft mij doen openbloeien als persoon."

Is musical echt je ding of is het dat toevallig geworden?

"Musical bestaat uit drie dingen: zingen, acteren en dansen. Dat laatste is totaal niks voor mij, maar door véél te oefenen kan ik dat goed wegmoffelen."

Het lijkt toch vooral een meisjeswereld te zijn, niet?

"Het is een stereotype die gedeeltelijk wel klopt. Er zijn weinig jongens en mannen die musical doen. Jongens zijn vaak bezig met voetbal en sport, wat echt oké is. Komen er 400 personen naar een auditie, dan zijn 300 à 350 meisjes. Goed voor mij: dan is de kans dat ik geselecteerd word, groter (lacht). Maar ik ben evengoed al heel zwaar op mijn bek gegaan."

Hoe ga je daarmee om?

"Het is een les die je leert. Als jonge gast de deur dichtgeslagen weten zonder enige feedback, dat is heel confronterend voor je zelfbeeld. Ik heb er leren mee omgaan. Zo gaat het nu eenmaal."

In het najaar speel je een hoofdrol in 'November 89', een musical van The Singing Factory (een nieuwe speler bekend van 'Magdalena') naar aanleiding van de 30ste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur. Moeten bijstuderen?

"Het kwam goed uit. Tijdens de audities waren we op school in de lessen geschiedenis net met de val van de Berlijnse Muur bezig. Tot dan wist ik daar niks over, moet ik eerlijk bekennen. Het thema sprak mij wel aan. Dit is geen 'feel good and be happy'-musical, maar een met inhoud. Veel volwassener en diepgaander dan ik tot nu toe gedaan heb."

Jij speelt de slechterik van het verhaal.

Ligt je dat?

"Zeker. In 4eVeR was dat ook zo. Het is een hele andere invulling van je karakter. Je kunt veel dieper gaan. Verrijkend om te doen."

Viel je musicalwerk altijd te combineren met je schoolwerk?

"Soms niet nee. Ik ben soms wel eens een dag of week afwezig geweest omdat ik audities of stagings moest doen. Ik heb dat altijd moeten aanvragen en officiële documenten moeten binnenbrengen, maar verder was mijn school BimSem daar altijd redelijk soepel in. Deze maand lag het musicalwerk stil. De examens gingen even voor."

Heb je nog tijd voor iets anders?

"In het Conservatorium heb een heel traject doorlopen. Momenteel volg ik er de afstudeerrichting 'Improvisatietheater'."

Waar ben je het meest fier op?

"Ik kijk heel erg uit naar 'November 89', maar ook 'Wie wordt Junior?' was een droom die uitkwam."

De band Ketz, waarmee je aan 'Wie wordt Junior 2013?' deelnam, bestaat niet meer. Ben je buiten musical nog altijd met muziek bezig?

"Ik ben met een nieuw project bezig, maar ik mag daar nog niks over zeggen. Op een podium staan is het liefste wat ik doe. Ik heb heel veel ambitie. Mijn grootste droom is al van kinds af om ooit in het Sportpaleis te staan. Dat heb ik eigenlijk al gedaan, met het Studio 100-koor, maar dat was op de achtergrond. Ik heb altijd gezegd dat ik daar ooit zou staan, ik weet alleen nog niet wanneer."