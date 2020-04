Ruim elf procent rijdt te snel bij controles in Willebroek en Mechelen: één chauffeur racet met 104 km/uur door bebouwde kom Tim Van Der Zeypen

24 april 2020

13u00 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft bij verschillende flitscontroles in zowel Willebroek als Mechelen enkele extreme hardrijders geflitst. In totaal werd er gedurende zeventien uur, 5.695 autobestuurders gecontroleerd. “Ruim elf procent reed te snel”, klinkt het.

In zowel Brielen in Tisselt (Willebroek) als op de R6 in Mechelen liepen snelheidsduivels tegen de lamp die dubbel zo snel reden als maximaal toegelaten. Op beide plekken geldt er een snelheidsbeperking van vijftig kilometer per uur. “De chauffeur in Brielen reed 104 kilometer per uur, in Mechelen reed de chauffeur 100 kilometer per uur”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Beide chauffeurs mogen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus verwachten alsook een uitnodiging op de politierechtbank. Zij riskeren naast een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro ook nog een rijverbod. Net zoals een chauffeur die betrapt werd in de Dellingstraat (zone dertig). Deze chauffeur reed er 69 kilometer per uur.

Hoog percentage

Naast de drie extreme hardrijders werden er nog 631 andere chauffeurs beboet. Ruim elf procent reed dus te snel. “Een relatief hoog percentage", vindt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld). “Dat snelheidscontroles nodig blijven, blijkt dus ook uit de resultaten van deze flitsmarathon." De politie zal daarom ook in de toekomst blijven controleren. Ondanks de huidige coronacrisis.

“Bestuurders die denken dat het beperkte verkeersaanbod dat we momenteel kennen een vrijgeleide is om te zondigen tegen de snelheidsbeperkingen hebben het mis”, voegt collega burgemeester Eddy Bevers (N-VA) aan. “Onze inspanningen voor een veilig verkeer worden dus onverminderd verder gezet.”