Ruim 700 nieuwe bomen op Mechels openbaar domein sinds begin legislatuur



Antoon Verbeeck

13 april 2020

09u36 0 Mechelen 713 recent aangeplante bomen op het openbaar domein van Mechelen krijgen momenteel hun eerste groeischeut. Dat aantal nieuwe aanplantingen ligt vier keer hoger dan het aantal bomen dat verdween sinds het begin van de legislatuur.

“Van januari 2019 tot nu heeft de stad 713 bomen aangeplant op het openbaar domein. Het gaat om 112 vervangingen van zieke of dode bomen en 601 nieuwe stuks op plaatsen waar nog geen bomen stonden”, zegt schepen van Natuur- en Groenontwikkeling Patrick Princen (VLD-Groen-M+). “Jammer genoeg moesten er in die tijd ook 144 bomen verwijderd worden van het openbaar domein. “Bij nieuwe ontwikkelingen, denk maar aan de aanleg van een nieuw fietspad, een nieuwe weg of riolering, proberen we in de eerste plaats élke boom te behouden, maar dat is niet altijd mogelijk. Daarom leggen we onszelf vanuit het stadsbestuur een strenge compensatienorm op. Voor elke boom die sneuvelt, planten we er graag drie opnieuw aan. Op dit moment vervullen we die belofte ruimschoots en compenseren we zelfs met een factor vier.” De ambitie van het stadsbestuur is om deze legislatuur 87.000 nieuwe bomen aan te planten, voor elke Mechelaar één.