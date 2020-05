Rugzak uit wagen gejat Tim Van Der Zeypen

20 mei 2020

In de Sint-Jozefstraat is een dief ervandoor gegaan met een rugzak. Deze lag in een wagen die geparkeerd stond langs de weg. Er werden geen inbraaksporen vastgesteld. De politie is nu een onderzoek opgestart. Naast een portefeuille, die in de rugzak lag, bestaat de buit ook nog uit een gsm-toestel.