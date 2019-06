Rugzak uit auto gejat TVDZM

20 juni 2019

10u30 0

In de Lange Heergracht, in de buurt van het Mechelse politiekantoor, hebben dieven een rugzak gestolen. Deze werd uit een voertuig gestolen die volgens de was niet-slotvast achtergelaten. De buit bestaat onder meer uit schoeisel en wat kledij.