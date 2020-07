Roze zak maakt op 1 januari plaats voor uitgebreide pmd-zak Wannes Vansina

19u10 0 Mechelen Vanaf volgend jaar mogen ook plastic verpakkingen in de pmd-zak. De roze zak voor gemengde plastic verpakkingen verdwijnt op dat ogenblik.

De invoering van de nieuwe blauwe zak in ons land verloopt gefaseerd omdat de sorteercentra nog in aanbouw zijn. Vanaf 1 januari 2021 is het de beurt aan de Ivarem-regio. Vanaf dan mogen niet alleen meer plastic flessen en flacons, maar alle plastic verpakkingen in de blauwe zak.

De huidige PMD-zakken blijven geldig, maar de roze zullen vanaf 1 januari niet meer worden opgehaald of aanvaard op de recyclageparken. Ivarem raadt mensen aan om niet meer dan een rol meer tegelijk te kopen omdat de zakken niet worden teruggenomen.