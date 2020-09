Roze zak blijft nog geldig tot einde maart Wannes Vansina

23 september 2020

09u11 2 Mechelen De roze zak kan nog tot en met maart volgend jaar worden gebruikt als ‘Nieuwe Blauwe Zak’. Dat maakte afvalintercommunale IVAREM bekend.

Vanaf 1 januari houdt de roze zak op te bestaan met de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak, maar er komt dus een overgangsperiode. Losse roze zakken zullen nog gedurende drie maanden kunnen worden gebruikt, op voorwaarde dat de nieuwe sorteerregels worden gehanteerd.

Na maart zullen roze zakken worden geweigerd door de ophalers. Wie nog hele rollen roze zakken heeft liggen, kan deze in januari omruilen voor rollen PMD-zakken. Dat op het gemeentehuis, op de recyclageparken en bij de winkels die daaraan willen meewerken. De prijs van een roze of nieuwe zak is dezelfde: 0,15 euro per stuk.

Niet alles wat in de roze zak mocht, mag in de Nieuwe Blauwe Zak. “Kleine harde plastics zoals plastic speelgoed, plastic gebruiksvoorwerpen, plastic huisraad,… mag je vanaf januari aanbieden bij de grote harde plastics op het recyclagepark. De zachte plastics die geen verpakkingen zijn, moeten bij het restafval”, aldus IVAREM.