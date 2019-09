Exclusief voor abonnees Roy verloor arm en benen bij treinongeval: “Met negativiteit kom je nergens” Wannes Vansina

18 september 2019

19u00 5 Mechelen “Eerst dacht ik dat mijn leven voorbij was, maar ik heb heel snel de knop omgedraaid.” Roy Kunnen (21) uit Bree verloor anderhalf jaar geleden beide onderbenen en een arm bij een ongeval met een trein, maar hij laat het hoofd niet hangen. Zopas startte hij een nieuw academiejaar bij Thomas More in Mechelen. Zijn collega-studenten verwelkomden hem met open armen en een cheque ter waarde van 17.573 euro.

Roy kwam in de nacht van 24 op 25 mei 2018 te voet van een studentenfeestje in Mechelen toen hij onder een aanstormende trein belandde, al had het eerste niks met het tweede te maken. Wat er precies gebeurde, weet hij zelf niet. “Ik werd overgebracht naar het Sint-Maartenziekenhuis om daar bloed te krijgen, vervolgens ging het onmiddellijk richting UZA”, vertelt hij. Hij lag daar drie maanden – de eerste maand in een kunstmatige coma - vervolgens verbleef hij tot maart in een revalidatiecentrum. De tol is loodzwaar. Voortaan moet hij met een arm minder door het leven en met protheses in plaats van benen.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis