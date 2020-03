Rouwtherapeute introduceert Hemeldoos: “Troostplekje voor iedereen die een geliefde mist” Wannes Vansina

19 maart 2020

17u22 0 Mechelen Een uniek troostplekje voor iedereen die een geliefde mist. Dat is volgens de Mechelse therapeute Sigrid Christiaens de Hemeldoos, een houten box die moet helpen bij het verlies van een dierbaar iemand.

Christiaens richtte vorig jaar Verlies & Veerkracht op, een praktijk voor rouwbegeleiding, gespecialiseerd in miskraambegeleiding. Ze kiest veelal voor een creatieve insteek en belandde zo bij de Hemeldoos, die ze gebruikt tijdens haar sessies.

Geen opbergdoos

“In Nederland is de Hemeldoos al langer een succes. Het grote verschil met andere herinneringsboxen is dat dit niet gewoon een opbergdoos is, maar een mooi plekje om persoonlijke spulletjes een mooi plaatsje te geven en mooi te presenteren”, legt ze uit.

“Nog waardevoller wordt het als je jouw blanco Hemeldoos gaat versieren en personaliseren. Creatief bezig zijn werkt erg helend voor het rouwproces. Je maakt je eigen wereldje waar je elke avond eens naar kan gaan kijken.”

Isolement

Aangezien al haar begeleidingstrajecten en -gesprekken stilliggen omwille van het coronavirus, had ze tijd om een webshop (hemeldoos.be) met Hemeldozen te lanceren.

Ze blijft overigens wel beschikbaar via telefoon of chat. “Veel mensen zitten nu nog meer dan anders in een isolement en alleen zijn met hun verdriet. We mogen dat niet onderschatten.”