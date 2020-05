Route voor centrumpendel wordt aangepast voor heropening zaterdagmarkt Tim Van Der Zeypen

20u30 0 Mechelen De stad Mechelen heeft in overleg met vervoersmaatschappij De Lijn de route van de centrumpendel voor nu zaterdag licht gewijzigd. De aanleiding is de heropening van de wekelijkse markt.

De wekelijks markt in Mechelen gaat vanaf zaterdag opnieuw door. Door de huidige coronacrisis zal deze zowel in de voormiddag als in de namiddag doorgaan. Om het aan- en afrijden van de marktkramers veilig en vlot te laten verlopen, zal de stad de Frederik de Merodestraat afsluiten voor het verkeer en het openbare vervoer.

“In overleg met De Lijn zal de centrumpendel nu halt houden op de Veemarkt in plaats van de IJzerenleen”, zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke (Open VLD). “Dit is de gekende Maanrock-route, Station, Zandpoortvest, (Nekkerspoel), met bediening van lijn 1 op de Veemarkt. Dit van de vroege ochtend tot 18u.”

Affiches

De stad Mechelen zal vanaf vrijdag affiches voorzien aan de bushaltes om de tijdelijke aanpassing te communiceren aan de pendelaars. “Op zaterdag zelf zal er worden getest hoe deze route van De Lijn praktisch verloopt en of de centrumpendel toch niet door zou kunnen in de toekomst”, besluit schepen Vanmarcke.

Volgende week zal de post corona werkgroep van Stad Mechelen, de eerste ‘nieuwe’ zaterdagmarkt evalueren en zal het samen met alle actoren de verschillende pistes om de toegang tot de markt in goede banen te leiden verder bekijken.