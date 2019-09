Roosje rijdt met elektrische rolstoel 1.000 kilometer richting Compostela: “Belofte aan overleden man nagekomen” Antoon Verbeeck

29 september 2019

09u40 20 Mechelen Missie geslaagd. De Mechelse Roosje Sourdeau (65 jaar) heeft de laatste weken met een elektrische rolstoel 1.000 kilometer overbrugd, met als eindhalte het Spaanse pelgrimsoord Santiago de Compostela. Niet alleen een straffe prestatie voor een goed doel, maar ook een nagekomen belofte aan haar overleden echtgenoot. Zaterdag kwam ze terug thuis.

“Ik smeekte God, Allah en Boeddha om mijn man geen pijn meer te laten lijden. Drie uur later was hij pijnvrij. Het was toen dat ik die belofte maakte.” Aan het sterfbed van haar man Antoine besloot Roosje om naar Santiago de Compostela te trekken. Op 17 augustus was het zover. Roosje begon in hartje Mechelen met de camper aan haar avontuur. Twee dagen later, ten zuiden van Bordeaux, werd het zitje in de camper ingeruild voor de elektrische rolstoel.

“Iedere dag, in weer en wind, reed ik tot de batterij van mijn rolstoel op was. Had ik daarna nog de energie, dan nam ik plaats in een andere rolstoel om nog wat extra kilometers te doen”, legt Roosje uit. “Bij steile hellingen of gevaarlijke afdalingen kon ik gelukkig rekenen op mijn begeleiders. Tijdens één etappe heb ik maar liefst elf keer meegemaakt dat mijn rolstoel zich vanzelf uitschakelde omdat de hellingen te steil waren. Eigenlijk was het een levensgevaarlijke onderneming: de staat van de wegen, het verkeer, de hellingen,... Zonder begeleiding was het me niet gelukt.”

Hulp van pelgrims

Op zaterdag 21 september bereikte Roosje haar einddoel: Santiago de Compostela. “De aankomst was spijtig genoeg een domper. Er waren heel veel hellingen en in de weg zaten diepe putten met kantelgevaar. Om het Quintana-plein, waar de kathedraal staat, te kunnen bereiken, moest ik niet alleen de hulp van mijn twee begeleiders, maar ook die van andere pelgrims vragen. Ik denk dat de helft van alle nationaliteiten ter wereld mij een duwtje richting de kathedraal heeft gegeven. Al waren er ook sommige bij die deden alsof”, lacht Roosje. “Toen ik het plein dan toch bereikt had, werd ik overvallen door emoties. Het is me gelukt. Ik heb mijn belofte kunnen waarmaken. Ik ben heel fier op deze verwezenlijking, dat durf ik gerust luidop zeggen.”

Nieuwe actie

Roosje deed niet alleen de 1.054 kilometer die nodig waren om het pelgrimsoord te bereiken. Ze besloot ook om 90 kilometer richting Fisterra te rijden. “Ik vond het een unieke gelegenheid. Die extra 90 kilometer nam ik er graag bij.”

En nu is ze weer thuis. Zaterdag werd ze met open armen ontvangen op de Mechelse Grote Markt, waar een feestcomité haar opwachtte. Anderhalf jaar lang zamelde de zestiger ook fondsen in voor een goed doel. Bij haar thuiskomst had ze voor de vzw Sjarabang, dat kunstactiviteiten aanbiedt, een cheque mee ter waarde van 1.954 euro. “Ik weet nog niet hoe ik het zal aanpakken, maar het staat al vast dat ik volgend jaar een nieuwe actie op poten zal zetten. Waar een wil is, is een weg: dat is mijn motto. Al moet je over duizend andere wegen om die weg te bereiken, wie volhoudt en positief blijft, komt er wel. Deze reis is daar het beste bewijs van.”

Meer info over de reis van Roosje vind je via de pagina ‘RoosjenaarCompostela’ op Facebook.