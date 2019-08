Roosje (64) vertrokken met elektrisch rolstoel naar Compostela: “Tot over zes weken!” Tim Van der Zeypen

17 augustus 2019

14u25 1 Mechelen Roosje Soudeau is zaterdagmiddag vetrokken vanop de Grote Markt in Mechelen naar de Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostella. Niet te voet of per fiets maar met haar elektrisch rolstoel. Een belofte die ze enkele jaren geleden maakte aan haar man. “Ik ben volledig uitgerust en er helemaal klaar voor. Tot over zes weken”, luidde het bij de strijdlustige Roosje vlak voor haar vertrek.

Samen met enkele begeleiders, een aangepaste camper en vol goede moed startte kort na het middaguur de 64-jarige aan haar tocht naar Compostella. Enkele jaren geleden beloofde ze aan het sterfbed van haar man Antoine om naar Compostella te trekken. “Ik smeekte God, Allah en Boeddha om mijn man geen pijn meer te laten lijden. Enkele uren laten was hij pijnvrij”, zegt Roosje. “Het was toen dat ik die belofte maakte. Ik zou naar Compostella trekken. Ik wist alleen nog niet wanneer en hoe.”

Na het uitstippelen van haar route, was het zaterdag eindelijk zo ver en vertrok Roosje aan haar tocht van zo’n 1.000 kilometer (omdat niet alle wegen berijdbaar zijn met een rolstoel, moest Roosje een alternatieve route zoeken en overbrugt ze enkel de laatste 1.000 kilometer naar Compostella, red.)

Dertig kilometer per dag

“Ik hoop per dag zo’n dertig kilometer af te leggen. Maar ik bekijk het dag per dag en zien wel hoe ver we geraken”, gaat Roosje verder. “Veel hangt af van hoe ik me voel, of mijn gezondheid het toelaat en hoe de weg erbij ligt. Zijn er veel heuvels, liggen er veel kiezels. Bovendien speelt het weer ook nog mee.” Speciaal voor de tocht pimpte ze haar rolstoel met een sirenes en lichten. In totaal neemt drie rolstoelen. “Zo heb ik altijd een reserve voor indien er zich problemen voordoen”, klinkt het nog. Tijdens haar tocht kreeg Roosje ook het gezelschap van een vijftal begeleiders. “Zij zullen me beurtelings begeleiden”, aldus Roosje.

Begeleiders

Hiervoor deed ze beroep op VZW Kompaan. Een organisatie die vrijwilligers in contact brengt met mensen met beperking zodat zij begeleid kunnen reizen. “Lang heb ik niet moeten twijfelen”, vertelt Liesbeth (37) uit Zoersel. Zij is als vrijwilliger aangesloten bij de VZW en schreef haar meteen in als begeleider nadat ze het nieuws van Roosje’s bedevaart vernam.

“Ik wilde het al lang doen maar het was er nog nooit van gekomen. Dit vond ik een tof idee en dacht meteen dat het wel leuk zou zijn.” Ook Mechelaar Jef (41) moest niet lang twijfelen om zich als begeleider in te schrijven. “Het is fantastisch om iets voor iemand anders te doen om hem of haar te helpen”, klonk het.

Goed doel

Wanneer Roosje in Compostella zal aankomen, is dus nog even afwachten. Ze rekende in ieder geval voor haar bedevaart een zestal weken uit. “Maar je mag er zeker van zijn dat ik er alles aan zal doen om er snel te geraken”, besluit Roosje. Op haar Facebookpagina ‘Roosje naar Compostela’, kunnen de mensen haar bevaart volgen. De bedoeling is dat ze op 28 september opnieuw Mechelen zal binnen rijden. Dan zal ze ook bekendmaken hoeveel geld ze heeft ingezameld voor het goede doel.