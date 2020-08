Rookmelders redden bewoners van brandende woning Tim Van Der Zeypen

28 augustus 2020

08u15 2 Mechelen In de Vrouwvlietstraat is in de nacht van donderdag op vrijdag een zware brand uitgebroken in een woning. “Niemand raakte gewond”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De bewoners konden hun woning tijdig verlaten dankzij het afgaan van de rookmelders.”

De brand werd opgemerkt kort na middernacht. Door de rookontwikkeling waren de rookmelders afgegaan in de woning. Dit wekte de bewoners, die op hun beurt de hulpdiensten verwittigden. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur snel onder controle. Twee bewoners konden naar verluidt hun woning zelfstandig verlaten, de twee anderen werden geëvacueerd door de brandweer.

Veel rook

De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Er werd in de buurt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De vlammenzee richtte wel heel wat schade aan. De woning werd onbewoonbaar verklaard. De vier bewoners werden tijdens de bluswerken opgevangen door buren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het labo zal in de loop van vrijdag langs komen om de oorzaak van de brand verder te onderzoeken.