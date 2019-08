Rommy krijgt mentaal weerbaar vriendje: Warme William Wannes Vansina

Mechelen Kinderstad-mascotte Rommy krijgt een nieuw vriendje: Warme William. Hij zal binnenkort met zijn bankje verschijnen langs speelpleinen en in wijken in het kader van ‘Warme steden en gemeenten’. Dat is een campagne die het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren wil verbeteren. Een of vijf jongeren voelt zich immers niet goed in zijn vel. “Het project Warme Stad sluit heel natuurlijk aan bij de troeven en uitdagingen van onze stad. Het is de lijm tussen de stad en vele partners. Samen kunnen we bestaande initiatieven verbeteren, zoeken naar nieuwe initiatieven en vooral actief de hand reiken naar die kinderen en jongeren die het moeilijk hebben”, zegt schepen van Welzijn Gabriella De Francesco. De stad krijgt twee jaar op rij 1.500 euro subsidie om projecten verder mee uit te bouwen en in te zetten op weerbaarheidstrainingen in prikkelvrije ruimtes.