Rommel- en feestmarkt in Walem is startschot voor Week van de Mobiliteit TVDZM

16 september 2019

17u50 0 Mechelen Verschillende bezoekers van de rommel- en feestmarkt in Walem hebben zondag hun fiets laten graveren. Het standje van Fietspunt was een van de vele standen die vanmiddag de straten van Walem hebben ingepalmd.

Tijdens de Rommel- en feestmarkt konden bezoekers onder meer kennis maken met enkele Walemse verenigingen of de kermis en verschillende pop-up terrasjes bezoeken. De Rommel- en feestmarkt in Walems was ook meteen het startschot van de Week van de Mobiliteit. “Tijdens deze week willen we de Mechelaars verder aanzetten om hun gewoontes te doorbreken en de voordelen te ervaren van alternatieven voor de wagen. Zo groeit de fiets zienderogen aan populariteit in onze stad en als stadsbestuur willen we deze legislatuur dan ook grote stappen vooruit zetten om van Mechelen een échte fietsstad te maken”, vertelt Mobiliteitsschepen Alexander Vandersmissen (Open VLD). “Deze week zal de stad met tal van acties mensen proberen te stimuleren om de wagen aan de kant te laten en alternatieven zoals de fiets, openbaar vervoer of autodelen een kans te geven." Zondag wordt de week afgesloten met de autoluwe binnenstad tijdens Uit zonder Uitlaat, vrijdag is het dan weer autoloze schooldag of de zogeheten strapdag. “Waarbij wij zowel leerkrachten, leerlingen als ouders en grootouders wil stimuleren om de auto thuis te laten en al stappend of trappend naar school te komen”, legt schepen van onderwijs en duurzaamheid Marina De Bie uit.