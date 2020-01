Exclusief voor abonnees Romanschrijfster vrijwaart WOII-heldin van vergetelheid: “Ze redde veel meer levens dan Schindler” Wannes Vansina

21 januari 2020

13u03 0 Mechelen “Ik hoop dat de lezers even geïnspireerd zullen zijn door Truus als ikzelf.” Vanaf vandaag ligt ‘De laatste trein naar vrijheid’ in de boekhandel, een roman over de kindertransporten tijdens de Tweede Wereldoorlog en de vergeten heldin Truus Wijsmuller-Meijer (1896-1978). De Nederlandse verzetsstrijdster zette haar eigen leven op het spel en redde zo tienduizend Joodse kinderen van de nazi’s, maar raakte compleet in de vergetelheid. Het boek dat de Amerikaanse schrijfster Meg Waite Clayton maandagavond voorstelde in Kazerne Dossin in Mechelen, brengt daar verandering in. “Ze redde veel meer levens dan Oskar Schindler, maar is totaal onbekend. Quite extraordinary!”

‘The Last Train to London’ is Meg Waite Claytons internationale doorbraakroman. Het boek over de Weense kinderen Stephan en Žofie-Helene en uiteraard Truus Wijsmuller werd heel goed onthaald in de Verenigde Staten en Canada en begint nu aan een verovering van de rest van de wereld, te beginnen met België en Nederland. “Ik ben heel blij met deze eerste vertaling, omdat dit de taal is waarin ‘Tante Truus’ het boek zou hebben gelezen”, zegt Clayton. De heldin geboren in Alkmaar organiseerde tussen december 1938 en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 meerdere keren per week transporten met kinderen vanuit nazigebied; meestal naar Engeland, maar ook naar Nederland en later naar België en Frankrijk. Dat onder meer door de gevreesde SS’er Adolf Eichmann onder druk te zetten. “Wat tijdens WOII is gebeurd, is moeilijk te bevatten. Alhoewel, kijk naar ‘mijn’ president…”

Ik denk niet dat Truus Wijsmuller-Meijer ergens wordt vermeld in Kazerne Dossin, wel?

Ik denk niet dat ze ergens wordt vermeld! Ze zou veel bekender moeten zijn. Toen ik haar vond, had ik al acht jaar opzoekingswerk naar de kindertransporten achter de rug.

