Rolstoelvriendelijke kabelgoten en plattegrond in braille maken Maanrock toegankelijker Wannes Vansina

23 augustus 2019

14u16 0 Mechelen De stad Mechelen besteedt dit jaar extra aandacht aan de toegankelijkheid van Maanrock. Een van de meest zichtbare maatregelen is de plaatsing van rolstoelvriendelijke kabelgoten.

“De vorige, steilere kabelgoten zijn vervangen door een breder model, waardoor de hellingsgraad veel kleiner is en bijvoorbeeld laaghangende scootmobiels niet meer vast komen te zitten in het midden van de helling”, begint schepen van Openbare Werken Patrick Princen. “We komen daarmee tegemoet aan de grote vraag van de rolstoelgebruikers zelf.”

De stad kocht tien rolstoelvriendelijke kabelgoten aan van 650 euro per stuk. Die werden bij Ottertrotter voor het eerst ingezet. Voor Maanrock werden er nog tientallen extra bij gehuurd om het hele festivalterrein te kunnen voorzien. Op plaatsen waar auto’s en vrachtwagens rijden, zijn de oude goten wel nog in gebruik. Al wordt ook op die plaatsen een minder steil stukje voorzien voor rolstoelen en fietsers.

Plattegrond in braille

Zoals voorgaande jaren staat een rolstoelpodium op de Grote Markt en zullen doventolken op zondag aanwezig zijn. “Dit jaar voorzien we bovendien voor het eerst ook een plattegrond in braille. Dit gebeurt in samenwerking met Ommezien. De plattegronden zijn beschikbaar bij onder meer UiT in Mechelen”, aldus Alexander Vandersmissen, bevoegd voor personen met een beperking.