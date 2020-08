Rolstoelgebruiker (46) aangereden door wagen Tim Van Der Zeypen

31 augustus 2020

10u00

Een 46-jarige vrouw is bij een verkeersongeval in Mechelen gewond geraakt. In de Nekkerspoelstraat werd de vrouw met haar elektrische rolstoel aangereden door een personenwagen. De vrouw liep lichte verwondingen op.