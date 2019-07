Roemenen schuldig aan inbraak in parkeerautomaat TVDZM

11u55 0 Mechelen Twee Roemenen zijn door de rechter in Mechelen schuldig bevonden voor een inbraak in een parkeerautomaat eerder dit jaar. Een van hen kwam er vanaf met een straf met uitstel, de andere moet zes maanden naar de gevangenis.

In april 2019 merkte een bewakingscamera op hoe twee onbekenden mannen de ondergrondse parking waren binnengewandeld en naar een parkeerautomaat wandelden. “Een van hen stond op uitkijk, de andere nam een schroevendraaier en brak de automaat open. De buit was amper 250 euro, terwijl de schade aan de automaat zo’n 18.000 euro bedroeg”, klonk het op zitting. Niet veel later kon de politie de verdachten identificeren en arresteren. Slechts een van de verdachte, een 32-jarige dakloze Roemeen identificeren en daagde vorige maand voor zijn proces op, de ander liet verstek gaan. “Mijn cliënt betwist de diefstal niet maar hij was nooit de dader. Hij stond enkel op uitkijk”, klonk het bij zijn advocaat. Hij kwam er uiteindelijk vanaf met een celstraf van zes maanden met uitstel, zijn kompaan werd bij verstek veroordeeld tot zes maanden effectief. Beiden kregen wel nog een geldboete opgelegd van 800 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.