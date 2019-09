Roemeense winkeldief wil snel terug naar thuisland: “Mijn huis is ondertussen afgebrand” TVDZM

02 september 2019

16u35 0 Mechelen Drie Roemenen hebben zich maandagochtend moeten verantwoorden voor twee diefstallen bij een opticien en kledingwinkel. Twee ervan, een 23- en 25-jarige Roemeen, zouden de diefstallen hebben gepleegd, een derde reed met de vluchtwagen. Zij riskeren nu respectievelijk achttien en tien maanden cel.

De drie werden midden mei 2019 opgepakt na de diefstal van drie zonnebrillen van het merkt Ray-Ban. Het trio sloeg toen op de vlucht met een vluchtwagen. Die werd niet veel later aan de kant gezet door de politie. Bij het doorzoeken van de wagen, werden er nog vijftien t-shirts aangetroffen. Deze bleken te zijn gestolen in een kledingwinkel niet ver uit de buurt van de Mechelse opticien.

Door de diefstal van zowel de brillen als de t-shirts kwam de totale buit op zo’n. 12.000 euro. Van de drie, gingen er maar twee verdachten over tot bekentenissen. “Ik heb een vrouw en kind in Engeland. Door de Brexit wilden we naar België verhuizen. Om hier een betere job te vinden en beter te gaan verdienen. Die dag had ik een sollicitatie maar ik had geen deftige kledij”, luidde het bij de 23-jarige verdachte. Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel.

Woningbrand

Ook de advocaat van de 25-jarige verdachte vroeg diezelfde straf. “Terwijl mijn cliënt in voorarrest zat, is zijn huis afgebrand”, klonk het. “Hij wil nu zo snel mogelijk terug naar zijn thuisland om zijn steentje te kunnen bijdragen aan de heropbouw van zijn woning.”

Tot slot ging de derde verdachte, een 29-jarige Roemeen met een vast adres in Antwerpen, voor de vrijspraak. Hij beweerde dat hij de twee anderen was gaan oppikken met zijn wagen en niet op de hoogte was dat zijn zopas een diefstallen hadden gepleegd. Het parket leek van die uitleg weinig te geloven.

Wat de rechter beslist, weten we binnen twee weken.