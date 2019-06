Roemeen steelt 250 euro uit parkeerautomaat, schade aan toestel blijkt in rechtbank 18.000 euro TVDZM

12u00 0 Mechelen Een dakloze Roemeen uit Amsterdam riskeert een celstraf van tien maanden effectief voor de inbraak in een parkeerautomaat van Qpark Bruul langs de Speecqvest in Mechelen. De 32-jarige Mihai-Alexander S. pleegde de feiten samen met een kompaan. De buit bedroeg 250 euro, de schade aan de automaat bedroeg maar liefst 18.000 euro

De feiten dateren van april jongstleden. Toen wandelde de dertiger samen met een kompaan de ondergrondse parking binnen. De dertiger droeg dan wel een kap maar kon uiteindelijk op basis van camerabeelden toch gelinkt worden aan de diefstal. Nog op die camerabeelden is te zien hoe de 32-jarige op uitkijk stond terwijl zijn kompaan de automaat openbrak met een schroevendraaier. Uit die automaat werd zo’n 250 euro buit gemaakt. De aangerichte schade was veel groter en werd geraamd op zo’n 18.000 euro.

De verdediging van de 32-jarige betwistte zijn betrokkenheid niet maar verklaarde wel dat de spilfiguur nooit werd opgepakt noch voor de rechter verscheen. “Mijn cliënt is dakloos en is verslaafd aan de drugs. Hij kan zich van de diefstal weinig tot niets meer herinneren”, luidt het nog. Enkel de dertiger verscheen vandaag voor de rechter. Hij zat sinds de arrestatie in de gevangenis. Zijn kompaan liet verstek gaan. Ook hij riskeert tien maanden cel. Binnenkort maakt de rechter haar vonnis bekend.