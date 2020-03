Roemeen riskeert acht maanden cel voor drie koperdiefstallen Tim Van Der Zeypen

16 maart 2020

16u15 0 Mechelen Iddie N., een vijftigjarige Roemeen, moest zich maandag komen verantwoorden voor drie koperdiefstallen. Het parket eiste acht maanden cel, de verdediging vroeg de vrijspraak.

Begin dit jaar werd hij op heterdaad betrapt bij een diefstal op een bedrijventerrein in Herentals. Hij zat toen verstopt in de struiken. Na zijn arrestatie vond de politie ook zijn bestelwagen. Op basis van die nummerplaat konden de speurders hem linken aan twee diefstallen in Mechelen.

“Die vonden plaats in februari en april”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot. “De man blijft ontkennen maar deze diefstallen zijn voldoende bewezen. Dit is een professionele rondtrekkende koperdief.” De aanklager vorderde een celstraf van acht maanden, de verdediging ging vol voor de vrijspraak.

Oud ijzer

“De auto heeft hij pas aangekocht na de diefstallen in Mechelen. Om oud ijzer te kunnen ophalen. Hij heeft nooit diefstallen gepleegd”, zei meester Pieter De Wit. Ook de feiten in Herentals betwistte de vijftiger. “Ik was daar gewoon mijn boterhammen aan het opeten”, klonk het nog.

Naast de celstraf hangt hem ook nog een zware schadevergoeding van meer dan 75.000 euro boven het hoofd. “Bij de diefstallen beschadigde hij ook zonnepanelen”, besloot de advocate van een van de burgerlijke partijen. Een vonnis volgt op 30 maart.