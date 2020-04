Roemeen krijgt tien maanden cel voor koperdiefstallen Tim Van Der Zeypen

01 april 2020

17u30 0 Mechelen Illie N., een vijftigjarige Roemeen, is vandaag door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van tien maanden effectief. Begin dit jaar pleegde hij drie koperdiefstallen. Aan de betrokken bedrijven moet hij in totaal een schadevergoeding betalen van meer dan 75.000 euro.

De vijftiger werd bij de laatste diefstal op heterdaad betrapt. Die diefstal gebeurde op een bedrijventerrein in Herentals. Hij was er toen vandoor gegaan met een hoeveelheid koper. Na zijn arrestatie bleek dat zijn voertuig twee keren was gespot in Mechelen. De Roemeen bleef de feiten wel ontkennen. Na zijn arrestatie in Herentals beweerde hij dat hij enkel zijn boterhammen aan het opeten was.

“En die diefstallen in Mechelen kan hij ook niet hebben gepleegd", zei zijn raadsman Pieter De Wit eerder op zitting. “Hij had die bestelwagen pas aangekocht nadat de diefstallen in Mechelen waren gepleegd.” De verdediging vroeg de vrijspraak maar kreeg die niet. De Mechelse rechter veroordeelde de man naast de celstraf van tien maanden ook nog tot het betalen van een geldboete van 800 euro.

Of er beroep wordt aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.