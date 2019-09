Roekeloze chauffeur blijkt onder invloed te zijn van drugs Tim Van der Zeypen

09u00 6 Mechelen Een roekeloze chauffeur is afgelopen weekend naast zijn rijbewijs ook zijn auto kwijt gespeeld. De man werd na verschillende meldingen van andere chauffeurs en talloze overtredingen aan de kant gezet. Hij bleek onder invloed te zijn van een drugscocktail. Opmerkelijk is dat hij geen rijbewijs op zak had. “Dat was enkele voordien al ingetrokken door de collega’s van politiezone Hekla”, luidt het bij de politie Mechelen-Willebroek.

Het waren enkele chauffeurs op de Mechels Gewestweg R6 die aan de alarmbel trokken. “We ontvingen ‘s nachts verschillende meldingen van een roekeloze en gevaarlijke chauffeur”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De politie kreeg hem uiteindelijk in het vizier op IJzerenveld. Ter hoogte van Borgerstein in Sint-Katelijne-Waver reed hij aan een veel te hoge snelheid.

Op die plek staat een zogeheten ‘Rode Rem’. Indien chauffeurs er sneller rijden dan de maximum toegelaten snelheid, springt het verkeerslicht er op rood. “Maar deze chauffeur reed zelfs zonder te remmen door het rode verkeerslicht”, gaat Van de Sande verder.

Drugscocktail

Uiteindelijk kon de politie hem aan de kant zetten op de R6. Dit nadat hij eerst nog bij een verkeersongeval veroorzaakte op het rondpunt van de Berlaarbaan met de R6 in Sint-Katelijne-Waver. Bij de controle bleek dat de man geen rijbewijs op zak had. “Dat had hij blijkbaar al moeten inleveren na een controle door de collega’s van politiezone Hekla”, klinkt het nog. “De man werd opnieuw onderworpen aan speekseltest en bleek onder invloed te zijn van drugs. Zo testte hij positief op het gebruik van cannabis, cocaïne en amfetamines.”

Aangezien het rijbewijs van de chauffeur al was ingetrokken, besloot de politie om het voertuig in beslag te nemen. De wagen werd getakeld en zal nu vijftien dagen ingetrokken blijven. De chauffeur mag het binnenkort gaan uitleggen op de politierechtbank. Daar riskeert hij een bijkomend rijverbod alsook een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro.

1.015 ademtests

Afgelopen weekend betrapte de politie in totaal 17 dronken chauffeurs, vijf chauffeurs die onder invloed reden van drugs en een bestuurder bleek naast positief te testen op drugs ook onder invloed te zijn van alcohol. “Negen rijbewijzen werden onmiddellijke ingetrokken voor vijftien dagen”, besluit Van de Sande. “Verder werden er vijf rijbewijzen ingetrokken voor zes uur en moesten negen andere chauffeurs hun rijbewijs inleveren voor drie uur.” In totaal werden er bij de controleacties 1.015 voertuigen aan de kant gezet.