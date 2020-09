Roekeloze bestuurders krijgen nu ook belasting op in beslag genomen voertuig Wannes Vansina

07 september 2020

21u00 0

Roekeloze bestuurders wiens voertuig in beslag wordt genomen door de Mechelse burgemeester, krijgen daar bovenop ook nog eens een belasting die kan variëren van 272 tot 1.306 euro, al naargelang de zwaarte van het voertuig. De gemeenteraad keurde maandagavond unaniem een reglement goed dat dit mogelijk maakt. Met de belasting wil de stad de kosten voor het takelen en de bewaring recupereren van de bestuurder, dan wel de eigenaar en/of houder van de nummerplaat in ondergeschikte order. “Het is weinig billijk dat de kostprijs zou moeten worden gedragen door alle burgers”, luidt de motivatie. De afgelopen weken liet de burgemeester na politieadvies zes wagens in beslag nemen van bestuurders die de overtredingen bleven opstapelen.