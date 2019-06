Rode Kruis zet verdienstelijke leden in de bloemetjes Wannes Vansina

13 juni 2019

20u46 0

Rode Kruis afdeling Mechelen-Bonheiden heeft de verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet. De cursisten die het afgelopen werkjaar hun EHBO-brevet behaalden, kregen officieel hun diploma overhandigd. Daarnaast werden de trouwe bloed- en plasmadonoren in de bloemetjes gezet. De kleinste superhelden-in-wording kregen hun allereerste EHBO-diploma overhandigd, de grote superhelden onder de vrijwilligers werden gelauwerd voor hun staat van dienst. Een van hen was Peter Somers, die de gouden barette mocht ontvangen voor 35 jaar vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis als lesgever en bedrijfseerstehulp. Dat de plechtigheid plaatsvond op het Mechelse stadhuis, vond schepen van Preventie Abdrahman Labsir niet meer dan logisch. “De stad en het Rode Kruis hebben al jaren een nauwe samenwerking, waarbij de stad altijd kan rekenen op de inzet van het Rode Kruis.”