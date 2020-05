Rina Rabau neemt afscheid van provincieraad Wannes Vansina

28 mei 2020

De Mechelse Groen-politica Rina Rabau zal niet langer in de provincieraad zetelen. Ze bood haar ontslag aan omdat ze het mandaat niet langer kon combineren met haar gezin, haar mandaat als gemeenteraadslid en haar meer dan fulltime job als raadgever om het kabinet van Elke Van den Brandt, minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Rabau zegt niet over een nacht ijs te zijn gegaan, maar de beslissing te hebben genomen omdat ze niet meer aan inhoudelijk werk voor de provincieraad toekwam. Rabau wordt opgevolgd door Brend Van Ransbeeck uit Berlaar. Ze blijft wel gemeenteraadslid.